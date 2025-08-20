Šušnjara: Jedna sezona ne smije određivati budućnost velikog kluba kao što je Dinamo

Njime se uvodi princip “jedan član – jedan glas”, dugogodišnja želja navijača. Nakon što Statut bude potvrđen u gradskom uredu, predsjednik Velimir Zajec raspisat će izbore, na kojima se neće kandidirati.

Dinamo se konačno riješio Cordobe, evo gdje odlazi SKener: Dinamovci, klub je vaš, čuvajte ga!

Novi Statut predviđa spajanje funkcija predsjednika kluba i predsjednika Uprave, što bi trebao preuzeti Zvonimir Boban:

“Ovakva borba ne smije voditi tome da postoji samo jedna lista, mi pozivamo da bude što više lista. Neka demokracija odradi svoje. Boban je legenda i igrača koji su ostavili trag na Maksimiru, ali dio programa Dinamovog proljeća nije pozivanje samo Bobana, već i ostalih legendi da se vrate u klub. Povratak Bobana je bio velika želja dinamovaca, drago mi je da se to realiziralo, donio je svoju karizmu, iskustvo, znanje. U svakodnevnom poslu je dinamičan, aktivan i vrlo suradljiv te korektan”, rekao je Šušnjara u Dnevniku Nove TV.

Šušnjara je istaknuo i pozitivan start Dinama u novu sezonu: