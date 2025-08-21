Kapetan se vratio! Milan Badelj ponovno u Dinamu

S velikim veseljem objavljujemo kako će se Milan Badelj priključiti našoj nogometnoj školi gdje će surađivati s direktorom nogometa i voditeljem nogometne akademije Albertom Capellasom i njegovim stožerom. Po završetku svoje karijere Badelj je upisao nogometnu akademiju i vraća se u svoj klub gdje će svojim znanjem i iskustvom pomoći našim mladim i talentiranim igračima.

“Ovo je oduvijek bio moj klub i moj dom. Presretan sam što sam opet u Dinamu kojeg toliko volim, a istovremeno sam zahvalan na prilici da se vratim tamo gdje je počeo moj nogometni život”. izjavio je Milan Badelj.

U ime cijelog našeg kluba želimo Milanu Badelju dobrodošlicu, puno sreće i uspjeha u radu! Dobro nam se vratio doma Miki!”, objavili su iz Dinama.