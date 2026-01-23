Sanchez komentirao glasine o izbacivanju Jankovića iz momčadi: ‘Moram donositi odluke’

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Nogometaši Rijeke u subotu 24. siječnja od 17.15 sati dočekuju NK Slaven Belupo u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a.

Prvu utakmicu drugog dijela sezone najavio je trener nogometaša Rijeke Victor Sanchez:

“Završili smo prošlu godinu i novu smo započeli na vrlo dobar način. Odigrali smo prekinutu utakmicu protiv Istre 1961 koja je za nas i naše navijače bila vrlo važan debi. Takve utakmice doživljavamo jako ozbiljno i jako sam sretan zbog ovako dobrog povratka u natjecanje. Sada smo fokus stavili na Slaven Belupo. Opasnost u ovakvim utakmicama, posebno nakon zimske stanke, jest u tome što nemate potpune informacije o momčadima.

Sve su ekipe u pripremama, prijelazni rok je otvoren, događa se puno promjena. Postoji mogućnost dolaska novih igrača, ali i odlazaka u druge klubove. Spremni smo suočiti se sa svakom situacijom jer vjerujemo svojim igračima, vjerujemo u naš model igre i osjećamo se spremnima igrati protiv svakog protivnika. Uvijek je najvažnija zadnja utakmica. Naravno, što ste više na ljestvici, veće su vam šanse da sezonu završite visoko. To je jasno. No, mislim da mi postupno skupljamo bodove i penjemo se na ljestvici jer momčad radi vrlo dobar posao.”

Osvrnuo se i na Slaven Belupo:

“To je momčad koja, kao i većina ekipa u hrvatskoj ligi, ima jasne obrasce igre, vrlo dobar momčadski duh i igrače koji mogu napraviti razliku, posebno u završnoj trećini terena. U Koprivnici je bilo neriješeno i znamo da je riječ o teškom protivniku i zahtjevnoj utakmici.

Sve momčadi sada dolaze nakon pauze i možemo očekivati nove stvari, možda i nove igrače. Zato moramo biti spremni, maksimalno koncentrirani i fokusirani na naše principe, naš model igre, biti ozbiljni, kompaktni i natjecati se na visokoj razini kako bismo nadigrali protivnika.”

Kakva je situacija s igračkim kadrom?

“Imamo problem s Tonijem Frukom. Mislim da će Jurić biti spreman za zapisnik u ovoj utakmici. Je li Niko Janković spreman? Da, kao i svi ostali. Zašto Niko Janković nije bio na klupi u prošloj utakmici? Imam 30 igrača i moram donositi odluke. Kada imate popis od 23 igrača, a više od toga na raspolaganju, netko mora ostati izvan sastava. To je sve.”

Hoće li netko od novih igrača početi utakmicu?

“Razmišljamo o tome. Većina njih dolazi iz razdoblja u kojem više od mjesec dana nisu trenirali na pravi način. No neki su s nama već od početka priprema. Analiziramo podatke iz tjedna u tjedan i razgovaramo s igračima o tome kako se osjećaju. Postoji mogućnost da jedan ili više njih započne u prvih jedanaest. Bez obzira na to tko će igrati, nastavljamo igrati kao što smo igrali na kraju jesenskog dijela sezone. Momčad ima jasan identitet, što je vrlo pozitivno. Želimo biti momčad koja je čvrsta u obrani i opasna u napadu. To je ravnoteža koju tražimo. Volim taj koncept ravnoteže.

Svjestan sam da se analiza često temelji prvenstveno na rezultatima. Kada imate dobre rezultate, percepcija je uvijek pozitivnija nego kada rezultati izostaju. To je normalno. No u našoj internoj, profesionalnoj analizi moramo se odmaknuti od emocionalnog utjecaja rezultata i fokusirati se na detalje i podatke koji su ključni u procesu. Ne mogu promijeniti poruku koju ponavljam od prvog tjedna ovdje – vidim kako momčad napreduje iz tjedna u tjedan. Rezultati koje ostvarujemo u posljednjem razdoblju, posebno u prosincu, vrlo su dobri, ali oni su posljedica rada. Lako je to reći sada kada imate rezultate, no isto govorim od početka jer vidim kako igrači rade svaki tjedan. Čak i u porazima i remijima vidio sam pozitivan trend u igri momčadi.”

Legbo? Vaš pomoćnik, gospodin Muñoz, ga jako dobro poznaje jer su surađivali u Inter Turku.

“On je, kao i mnogi naši igrači, polivalentan igrač. To nam se sviđa jer nam daje mogućnost korištenja igrača na različitim pozicijama. Kao što znate, koristimo različite taktičke sustave, mijenjamo formaciju iz utakmice u utakmicu, a ponekad i tijekom same utakmice. Protiv Istre 1961 nismo promijenili samo igrača za igrača, već i pozicije. Samuele je, primjerice, promijenio ulogu. Takvi profili daju nam veliku fleksibilnost.

Legbo može igrati kao bek, wing-back, krilni igrač, ali ima i kvalitete za igru prema sredini, ne samo uz liniju. Može biti vrlo zanimljiv i koristan igrač za nas. Možemo li očekivati promjenu formacije, igru s tri stopera? Mi smo dinamična momčad i to mi se sviđa jer želimo izbjeći zonu komfora i samozadovoljstvo. Izazivamo igrače.”

Može li Fruk dosegnuti još veću vrijednost ako ostane do ljeta?

“Vrijednost na kraju određuje tržište i ponude koje dođu. No siguran sam da je Toni igrač visoke vrijednosti. Bio je najbolji igrač lige prošle sezone, potpuno zasluženo, i ima još prostora za napredak. Vidim kako se poboljšava, ne samo s loptom nego i bez nje. To je ključno za ofenzivne igrače, koji često znaju “nestati” kada momčad nema posjed.

Toni pokazuje veliku predanost Rijeci, što nije lako u trenutku kada se oko vas stvaraju priče o velikim ponudama, velikim klubovima i plaćama. To je izazov za mentalnu ravnotežu, ali on je vrlo stabilan. Moj je zadatak pomoći mu da se nastavi razvijati dok je ovdje, da bude sve bolji iz tjedna u tjedan, a nagrada će doći i za njega i za klub, kroz bodove i, kada dođe vrijeme, kroz transfer”, zaključio je Victor Sanchez, prenosi službena stranica Rijeke.