Zvijezda Rijeke izbačena iz momčadi, na izlaznim je vratima kluba?!

Natasa Kupljenik SPP via Guliver

U utorak u Puli nije bio u kadru.

Niko Janković nije putovao u Pulu na utakmicu protiv Istre zato što je tako odlučio trener Rijeke Victor Sanchez. Premda je Janković zdrav i spreman, a kompletne je pripreme odradio bez ikakvih problema, donose to Sportske novosti.

Autor dalje navodi razlog izbacivanja Jankovića iz momčadi.

“Već se neko vrijeme u nogometnim krugovima priča da Sanchez i Janković nisu najbolje kliknuli. Znakovit je sljedeći podatak – Janković je pod Sanchezovim vodstvom odigrao ukupno 12 utakmica (šest kao starter), te u njima još nema ni gol ni asistenciju. Prije Sanchezovog dolaska, Janković je za Rijeku odigrao 117 utakmica u kojima je zabio 25 golova, uz 17 asistencija. Imao je gol ili asistenciju u svakoj trećoj utakmici, a kod Španjolca u 12 nastupa nije napravio ništa. Španjolac stoga nije bio sretan s Jankovićevim igrama, a Janković se s druge strane nije osjećao ugodno u njegovom sustavu igre.”

Tvrdi i da je pod Sanchezom ‘statusno potonuo’ i da je i na treninzima sve ‘češće bio u trećem planu’ pa se nije uspio vratiti u pravu formu.

“Ne znamo što je bio konkretan povod za takvu odluku, možemo samo podvući kako nikada nije bio na glasu kao karakterno ili radno problematičan igrač, a odigrao je više od 200 seniorskih utakmica. Sanchez, pak, vjerojatno ima argumente s kojima će braniti odluku da ga stavi izvan momčadi, premda Miškoviću neće biti ugodno kakva god objašnjenja dobio.

Nema – realno – Mišković prostora birati nečiju stranu. Janković je, koliko god važan bio, samo igrač, dok je Sanchez trener. I ima vrlo dobar rezultat i puno povjerenje predsjednika Miškovića, kao i sportskog menadžmenta kluba na čelu sa sportskim direktorom Darkom Raićem Sudarom. Sanchezova će se odluka poštivati, a vrijeme će pokazati je li Jankovićevo udaljavanje iz momčadi bila samo kratkotrajna disciplinska mjera”, piše SN.

Zbog svega navedenog tvrde i da je Janković na izlaznim vratima Rijeke.