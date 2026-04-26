Rudeš upisao novu pobjedu, povratak u SHNL sve je bliže

Nogometaši Rudeša slavili su 2:0 na gostovanju kod Croatije u Zmijavcima i napravili važan korak prema povratku u najviši rang hrvatskog nogometa. Pet kola prije kraja imaju četiri boda više od Sesveta te sedam od Cibalije i Dugopolja.
Momčad Alena Peternaca povela je pred kraj prvog dijela, kada je Jurica Poldrugač s lijeve strane ubacio (ili pucao), a lopta se odbila od domaćeg igrača, promijenila smjer i završila iza Marija Gudelja.
Pobjeda je potvrđena u 88. minuti, kada je Lenny Ilečić, nakon ulaska s klupe, pobjegao čuvaru i preciznim udarcem postavio konačnih 2:0.
Rudeš tako u završnicu prvenstva ulazi s osjetnom prednošću, a u preostalim kolima čekaju ga izravni dvoboji s konkurentima za vrh.
