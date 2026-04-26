VIDEO / Pogledajte kako je Dejan Ljubičić zabio u direktnom okršaju za ulazak u Bundesligu

Bundesliga 26. tra 2026 14:16

Dejan Ljubičić zabio je za 2:1 i smanjenje zaostatka Schalkea na gostovanju kod Paderborna u 31. kolu 2. Bundeslige.

Drugoplasirani domaćin poveo je u 13. minuti golom Laurina Curde, a prednost je povećao Stefano Marino u 26.

Donedavni dinamovac potom je u 35. minuti iskoristio ubačaj Moussea N’Diayea i pogodio za 2:1. Bio mu je to treći gol u 2. Bundesligi ove sezone, uz isto toliko asistencija.

Samo pet minuta kasnije, Adil Aouchiche zabio je za 2:2 i potpuni povratak Schalkea u utakmicu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

