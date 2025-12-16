Rakitić: Da me sada nazovu iz Seville, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Španjolska televizija El Día Después boravila je u Splitu kod Ivana Rakitića (37) kako bi snimila prilog o njegovu radu u Hajduku.

Bivši hrvatski reprezentativac i aktualni tehnički direktor Hajduka govorio je o snalaženju u novoj ulozi, osvrnuo se na bogatu igračku karijeru te ponovno istaknuo posebnu povezanost sa Sevillom.

“Jako sam ponosan na sve što sam proživio. Ne samo na ono što sam ostvario kao profesionalac, nego i na privatni život, jer mi je nogomet dao sve. Mogu mu samo reći hvala”, rekao je Rakitić, a onda otkrio kako je završio u Hajduku:

“Došao sam iz ljubavi i zbog odnosa s mojim najboljim prijateljem, koji je veliki navijač Hajduka. Da mi je netko prije rekao da ću završiti ovdje, rekao bih da je to nemoguće. Ali to je ljepota nogometa, ponekad se dogode stvari koje uopće ne očekuješ. Iskreno, nisam imao nikakve veze s klubom ni s gradom, ali kad sam došao, shvatio sam da je ovo nešto sasvim drugo. Ima nešto posebno. Kad si ovdje i kad to osjetiš iznutra, lako se vežeš.”

Slaven Bilić otkrio što misli o tome da Livaja sjedi na klupi Hajduka Darijo Srna u Šahtar dovodi mladu zvijezdu Hajduka?!

Prisjetio se prvih dana u novoj ulozi:

“Prvog dana sam rekao supruzi Raquel: ‘Što da obučem? Ne znam kako se ovdje ponaša.’ Danas imam ured, dio sam sportskog segmenta kluba i sudjelujem u stvaranju momčadi.”

Osvrnuo se i na utjecaj španjolskog nogometa:

“Španjolski nogomet i španjolski igrači općenito jako su poštovani. Puno se radi na osnovama i to se vidi”, rekao je, dodavši kako prisutnost njega i drugih iskusnih igrača pomaže razvoju cijele sredine.

Za kraj je poručio:

“Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti.”

Podsjetimo, Rakitić je za Sevillu igrao u dva mandata, od 2011. do 2014. te od 2020. do 2024. godine. U tom razdoblju upisao je 323 nastupa, postigao 51 pogodak i zabilježio 63 asistencije, a s andaluzijskim klubom dvaput je osvojio Europsku ligu.