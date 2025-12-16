Darijo Srna u Šahtar dovodi mladu zvijezdu Hajduka?!

16. pro 2025
Darijo Srna, sportski direktor Šahtara, zainteresiran je za jednog od Hajdukovih igrača i mogao bi ga pokušati dovesti već ove zime.

Prema pisanju ukrajinskog Sporta, Šahtar se sprema na odlazak Iraklija Azarova te traži pojačanje na lijevom boku, a jedna od opcija je 21-godišnji Šimun Hrgović.

Hrgović je ove sezone upisao 18 nastupa i tri asistencije, ugovorom je vezan uz Hajduk do ljeta 2028., a njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 2,5 milijuna eura.

Interes za mlade igrače s Poljuda je velik, a ponude se očekuju i za Branimira Mlačića, Rokasa Pukštasa i Niku Sigura.

