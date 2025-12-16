Livaja nakon povratka od ozljede uglavnom ulazi s klupe, evo što o tome misli Slaven Bilić

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Mnogi navijači smatraju da Hajduk bez Marka Livaje teško može doći do naslova prvaka, a s takvim mišljenjem slaže se i Slaven Bilić, legenda splitskog kluba.

“Prelako se odričemo klasa, a Livaja je ovdje najbolji, najlucidniji, sve naj… Bez pravog Livaje teško Hajduk može pobjeđivati u ostatku sezone, o napadu na titulu da ne govorimo”, rekao je Slaven Bilić za Jutarnji list pa dodao:

Darijo Srna u Šahtar dovodi mladu zvijezdu Hajduka?!

“Nije mu 35, i dalje je fizički monstrum, jak kao zemlja, nije imao teških ozljeda. Livaja je neosporno daleko najbolji igrač Hajduka.”

Kod trenera Gonzala Garcije Marko Livaja trenutačno je u drugom planu. U prvenstvu je postigao jedan pogodak i upisao dvije asistencije, a na terenu je proveo ukupno 542 minute.

U prvom dijelu polusezone bio je neupitni starter sve do 27. rujna i ozljede u utakmici protiv Lokomotive. Nakon toga propustio je pet susreta, a vratio se 8. studenog protiv Osijeka, kada je ušao u završnici s klupe.

U sljedeće četiri utakmice samo je jednom krenuo od prve minute, i to u derbiju s Dinamom na Maksimiru, dok je u posljednjem dvoboju protiv Lokomotive u igru ušao tek u 84. minuti.