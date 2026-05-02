Problem za Dinamo: Ozlijedio se jedan od najboljih igrača

Strijelci za goste bili su Arber Hoxha i Monsef Bakrar, dok je za domaćine zabio Jurica Pršir. Dinamo je već ranije osigurao naslov, kao i Gorica ostanak, pa utakmica nije imala veći rezultatski značaj.

Bakrar kaznio promašaje domaćina i u 90. zabio za pobjedu Dinama u Velikoj Gorici, ozlijedio se McKenna

Drugo poluvrijeme nije ponudilo mnogo prilika, a Dinamo je ostao bez važnog igrača. Početkom nastavka Scott McKenna morao je izaći zbog ozljede u 60. minuti, a zamijenio ga je Sergi Dominguez.

Škotski stoper ove je sezone bio jedan od ključnih igrača Dinama. Upisao je 41 nastup u svim natjecanjima uz dva gola i tri asistencije, a posebno se istaknuo sigurnošću u obrani. U klub je stigao prošlog ljeta kao slobodan igrač, a ranije je igrao za Aberdeen, Kopenhagen, Nottingham Forest i Las Palmas.

Prema Transfermarktu vrijedi oko četiri milijuna eura i ima ugovor do ljeta 2029. godine.