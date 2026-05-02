Hoxha doveo Dinamo u rano vodstvo, no Pršir je brzo vratio stvari na početak u Turopolju

Od 16 sati u Velikoj Gorici Dinamo gostuje protiv Gorice te traži novu pobjedu u SuperSport HNL-u. Nešto više od sat vremena prije utakmice Mario Carević i Mario Kovačević odabrali su svoje jedanaestorke.

Gorica: Matijaš – Filipović, Leš, Čabraja – Trontelj, Pozo, Kavelj, Bogojević – Pršir, Pavičić – Erceg

Dinamo: Livaković – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf – Soldo, Mišić, Vidović – Bakrar, Beljo, Hoxha

Iako se očekivao odmor za Belju, hrvatski napadač našao se u prvoj postavi te će nastaviti svoj lov na rekord Eduarda da Silve koji je u jednoj sezoni SHNL-a zabio 34 gola. Beljo je trenutačno na 29, a do kraja je ostalo četiri kola.