Hajduku kazna i zbog bakljade u HNL-u, kažnjeni još i Dinamo i Istra

Stigle su kazne i za 13. kolo HNL-a.
Disciplinski sudac Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 13. kolo HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne.
Kažnjeni su Istra, Dinamo i Hajduk.
Istra 1961 – Dinamo (9. studenoga 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 6.000 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 12.000 eura
Hajduk – Osijek (8. studenoga 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 12.000 eura
