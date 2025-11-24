Mišković kažnjen zbog izjave o sucima! A kakvu je tek kaznu Hajduk dobio za kaos u Vinkovcima

Podijeli :

HNK Rijeka

Stigla je kazna i za dopredsjednika HNS-a i šefa Rijeke.

Damir Mišković je kažnjen zbog izjave nakon poraza Rijeke 1:2 od Dinama u Maksimiru. “Sramota! Recite nam ako Dinamo mora biti prvak”, rekao je tada između ostalog predsjednik Rijeke.

“Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza donijela je odluke o disciplinskim kaznama za utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa te za povrede odredbi Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika. Kažnjeni pojedinci i klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

PROČITAJTE I: Garcia: Jako je teško igrati u Vinkovcima, i ranije smo tu patili Kovačević za SK: U Hajduku sam ‘poletio’ pa me zakucalo dolje! Hrvatska? Ma ako treba bit ću i golman

Damir Mišković (HNK Rijeka)

Povreda odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika, članak 83. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 2.000 eura

Cibalia – Hajduk (29. listopada 2025.)

Cibalia

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 2.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.000 eura

Hajduk

Pirotehnika, trganje i bacanje sjedalica, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 39.000 eura.”