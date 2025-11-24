Mišković kažnjen zbog izjave o sucima! A kakvu je tek kaznu Hajduk dobio za kaos u Vinkovcima

Stigla je kazna i za dopredsjednika HNS-a i šefa Rijeke.
Damir Mišković je kažnjen zbog izjave nakon poraza Rijeke 1:2 od Dinama u Maksimiru. “Sramota! Recite nam ako Dinamo mora biti prvak”, rekao je tada između ostalog predsjednik Rijeke.
“Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza donijela je odluke o disciplinskim kaznama za utakmice osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa te za povrede odredbi Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika. Kažnjeni pojedinci i klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Damir Mišković (HNK Rijeka)
Povreda odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika, članak 83. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.000 eura
Cibalia – Hajduk (29. listopada 2025.)
Cibalia
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.000 eura
Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.000 eura
Hajduk
Pirotehnika, trganje i bacanje sjedalica, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 39.000 eura.”
