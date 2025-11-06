Legenda Rome naslijedila Vieiru na klupi talijanskog prvoligaša

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Image

Nogometni klub Genoa imenovao je legendu Rome, Danielea De Rossija, trenerom prve momčadi.

Genoa nije dala detalje ugovora u priopćenju, ali talijanski mediji izvijestili su da će De Rossijev ugovor trajati do kraja sezone, s mogućnošću produženja ako momčad izbori opstanak u Serie A.

Legendarni Francuz ovog ljeta potpisao novi ugovor s talijanskim klubom, sada je dobio otkaz

De Rossi, koji je zamijenio Patricka Vieiru na mjestu glavnog trenera Genoe, prethodno je vodio SPAL i Romu, za koju je igrao 18 godina tijekom svoje igračke karijere.

Nakon 10 kola Serie A, Genoa se nalazi u zoni ispadanja, zauzimajući 18. mjesto na tablici sa samo šest bodova.