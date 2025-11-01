Legendarni Francuz ovog ljeta potpisao novi ugovor s talijanskim klubom, sada je dobio otkaz

Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira nije više trener talijanskog prvoligaša Genoa, objavio je u subotu klub koji je trenutačno zadnji u Serie A.
“Genoa je objavila da Patrick Vieira više ne vodi prvu momčad”, navodi se u kratkom priopćenju kluba club na čiju je klupu 49-godišnji Vieira zasjeo u ožujku.
Od početka nove sezone Genoa je osvojila svega tri boda u tri neriješena susreta i šest poraza, što joj je najlošiji početak sezone.
Patrick Vieira preuzeo je Genou u studenom 2024. nakon odlaska Alberta Gilardina. Momčad je tada bila 17., a sezonu je završila na 13. mjestu. Unatoč interesu Rome i Intera, ljetos je produžio ugovor do 2027. godine.
Legendarni francuski veznjak, svjetski prvak s 107 nastupa za reprezentaciju, trenersku je karijeru započeo 2016. nakon rada u omladinskom pogonu Manchester Cityja. Vodio je još New York City, Nicu, Strasbourg i Crystal Palace prije dolaska u Italiju.
