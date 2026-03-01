Rijeka slavljem ponovno na trećem mjestu HNL-a, Lokomotivi poništeni gol i penal

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke na Rujevici su svladali Lokomotivu u 24. kolu HNL-a.

Nakon velikog europskog uspjeha i plasmana u osminu finala Konferencijske lige, nogometaši Rijeke bili su uspješni i u prvenstvu.

Golove za aktualnog hrvatskog prvaka zabili su Tiago Dantas u 13. minuti te Daniel Adu-Adjei u 90. minuti na Dantasovu asistenciju.

Bila je to druga ligaška pobjeda Rijeke u posljednjih šest kola s kojom je skočila na treće mjesto. S druge strane Lokomotiva je upisala drugi poraz u posljednjih šest kola ostavši na sedmom mjestu.

Domaćine drugu utakmicu u nizu nije vodio trener Victor Sanchez koji je izašao iz bolnice i u subotu je bio na treningu s momčadi, međutim, nije bio na klupi jer je odrađivao kaznu crvenog kartona iz derbija s Hajdukom. Baš kao i protiv Omonije, momčad je vodio njegov pomoćnik Ramiro Munoz.

Lokomotiva, koja je na Rujevicu stigla oslabljena neigranjem Aleksa Stojakovića, Cheicka Mbacke Diopa, Marina Leovca, Leonarda Sigalija te Dušana Vukovića, je zatresla suparničku mrežu već u šestoj minuti. Kamenović je ubacio loptu iz auta, Sabra je prenio loptu glavom do Vešovića koji je poentirao. Međutim, sudac Mateo Erceg je nakon pregleda VAR snimke, procijenio da je Stojaković utjecao na igru te je dosudio zaleđe.

Pet minuta kasnije sve je bilo čisto, ali na suprotnoj strani. Lasickas je presjekao jedno dodavanje, proslijedio Juriću, koji je s desne strane ubacio, a Dantas primio loptu i zabio za vodstvo domaćina.

Nakon što im je u šestoj minuti poništen gol, gostima je u 84. minuti poništen i jedanaesterac. Erceg je prvotno start Devetka nad Trajkovskim okarakterizirao kao prekršaj pokazavši na bijelu točku, međutim nakon nekoliko minuta pregleda na VAR-u promijenio je svoju odluku.

Rijeka je pobjedu potvrdila u 90. minuti. Dantas je oduzeo loptu i odigrao za Adu-Adjeija koji je pogodio iskosa s lijeve strane.

U posljednjem susretu kola od 17.15 sati sastaju se Dinamo i Gorica.

Dinamo vodi sa 51 bodom, Hajduk ima 47, a Rijeka 35 bodova. Lokomotiva je sedma sa 29 bodova.