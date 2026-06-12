Radio je u Bayernu uz Nagelsmanna, a sada će pokušati prekinuti PSG-ovu dominaciju

Prema navodima francuskih medija, novi trener tamošnjeg nogometnog doprvaka Lensa je njemački stručnjak Dino Toppmoeller (45).
Lens i Toppmoller su dogovorili dvogodišnju suradnju, a ugovor bi trebali službeno potpisati u ponedjeljak.
Na klupi Lensa Toppmoller će naslijediti Pierrea Sagea koji je odlučio napustiti klub nakon samo jedne i to vrlo uspješne sezone. Pod Sageovim vodstvom Lens je završio drugi u prvenstvu te je osvojio prvi Kup u klupskoj povijesti.
Toppmoller je od ljeta 2023. do siječnja ove godine vodio Eintracht iz Frankfurta, dok je od 2021. do 2023. bio pomoćnik Julianu Nagelsmannu u Bayernu.
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