Nekadašnji Dinamov stoper ostao bez plasmana u Ligue 1

Nogometaši Nice i iduće sezone će igrati u elitnoj francuskoj Ligue 1 nakon što su na domaćem terenu s 4:1 pobijedili St. Etienne u uzvratnom ogledu dodatnih kvalifikacija.

Prva utakmica u St. Etienneu je završila bez pogodaka, dok se uzvrat u Nici igrao pred praznim tribinama zbog kazne tom klubu.

Nica je kao 16. na ljestvici Ligue 1 morala odigrati dva susreta dodatnih kvalifikacija iz kojih je izašla kao bolja za čak tri pogotka. U uzvratu je domaćin poveo u 62. minuti kada je Clauss lijepo zabio s deset metara iz poluvoleja.

Gosti su se vratili u 79. minuti kada je Davitašvili realizirao jedanaesterac za :-1, ali gosti su vrlo kratko uživali u tom rezultatu. U 81. je Boudache vratio domaćina u vodstvo, dok je sve riješio Wahi s dva pogotka u završnici, zabijao je u 87. i 92. minuti za konačnih 4:1.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.

Nekadašnji stoper Dinama Maxime Bernauer odigrao je cijeli susret za poraženu momčad.