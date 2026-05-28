Marca: Ancelotti se vraća u Europu i to u – Francusku

Prvi samostalni trenerski angažman Davidea Ancelottija (36), sina brazilskog izbornika Carla, završio je neslavno.
Zbog slabih rezultata Davide Ancelotti dobio je otkaz u brazilskom Botafogu nakon manje od pola godine i samo 15 pobjeda u 33 utakmice. Ipak, prema pisanju španjolske Marce, mladi trener ekspresno seli u Europu i preuzima francuski Lille.
Francuski prvoligaš, koji je sezonu završio na trećem mjestu i osigurao plasman u Ligu prvaka, sve je dogovorio s Davideom te će on na klupi naslijediti Brunu Genesija.
Davide je godinama radio kao pomoćnik svom ocu Carlu u Real Madridu, nakon čega su prošle godine zajedno otišli u Brazil.
Mlađem Ancelottiju francuski nogomet nije stranac jer je tamo boravio dok mu je otac vodio PSG, a prednost mu je i što tečno govori jezik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!