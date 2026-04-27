Turski novinar: Arsenal planira dovesti Victora Osimhena

Galatasaray je u nedjelju upisao ključnu pobjedu u borbi za naslov u turskoj Superligi. S visokih 3:0 porazili su najveće rivale Fenerbahče te su došli na samo jednu pobjedu od četvrtog uzastopnog naslova u Turskoj. U tom susretu ulogu je imao i Victor Osimhen koji je načeo gostujuću mrežu u 40. minuti.

Iako je ove sezone “tek” šesti strijelac lige s 13 golova, nigerijski napadač privlači pažnju brojnih europskih velikana. Ranije se spominjao interes Bayern Munchena koji ove sezone ruši brojne rekorde u Bundesligi, a sada se u priču uključila i vodeća momčad Premier lige.

Sportski direktor Arsenala Andrea Berta je, kako navodi turski novinar španjolskog As-a Ozgur Sancar, bio u Istanbulu kako bi razgovarao s čelnicima Galatasaraya.

Talijanski sportski direktor već je ovoga ljeta u Arsenal doveo napadača Viktora Gyokeresa koji se ipak nije nametnuo kao pravo pojačanje za Topnike. Iako je najbolji strijelac za Arsenal, u posljednje vrijeme ispao je iz početne momčadi, a tamo bi se mogao vratiti samo zbog ozljede Kaija Havertza.

Šveđanin je u Arsenal iz Sportinga prešao za 75 milijuna eura, a to je bila ista cifra koju je Galatasaray platio Napoliju za usluge nigerijskog napadača. Konkretne priče i dalje nema, no s obzirom na to da Arsenal traži novog napadača, mnogi se ne bi čudili kad bi se ovaj transfer realizirao ovoga ljeta.