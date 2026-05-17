VIDEO / Sinner pokorio Rim i ušao u povijest

Podijeli :

Dominacija Jannika Sinnera se nastavlja. Talijanski tenisač slavio je 6:4, 6:4 protiv Caspera Ruuda u finalu Mastersa u Rimu i tako došao do nove titule.

Ovo je nevjerojatni šesti uzastopni Masters koji je Sinner osvojio, a ujedno je i kompletirao “Zlatni Masters“ – u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije. Prethodno je ovaj podvig ostvario samo Novak Đoković, najuspješniji tenisač svih vremena. Nitko osim Sinnera nije nanizao šest Mastersa. Sinner je najmlađi koji je kompletirao Zlatni Masters.

Ukupno je 24-godišnji Jannik pobijedio u 34 uzastopna dvoboja na Mastersima. U četvrtfinalu Rima, kada je svladao Andreja Rubljova, prestigao je Novaka Đokovića, koji je od 2011. godine držao rekord s 31 vezanim trijumfom na ovim turnirima.

Jannik Sinner je tako postao drugi igrač u povijesti tenisa nakon Rafaela Nadala (koji je to učinio 2010. godine) koji je osvojio sva tri uzastopna Mastersa na zemlji.

Bila je ovo ukupno 10. titula na Masters turnirima za crvenokosog momka iz Južnog Tirola. On je sedmi igrač koji ima dvoznamenkasti broj naslova na Mastersima te prvi Talijan koji je pobijedio u Rimu od 1976. godine. Tada je slavio Adriano Panatta, koji je ovog tjedna bio na tribinama olimpijskog kompleksa u „Vječnom gradu“.

Pored toga, Sinner je šesti igrač u povijesti koji je osvojio sve Masterse na zemlji.

U veliko talijansko slavlje uklopili su se igrači parova Simone Bolelli i Andrea Vavassori koji su u finalu svladali Španjolca Marcela Granollersa i Argentinca Horacija Zeballosa sa 7:6 (8), 6:7 (3), 10:3 i tako postali prvi talijanski tenisači u Open eri koji su osvojili rimski Masters.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.