ESPN: Mourinho se vraća na klupu Reala nakon 13 godina

Tiago Vieira Avant Sports via Guliver

Karizmatični portugalski nogometni trener, 63-godišnji Jose Mourinho dogovorio je dvogodišnju suradnju s madridskim Realom te bi se trebao vratiti na klupu "kraljevskog" kluba nakon 13 godina, objavio je ESPN.

Mourinho je vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup ralja i jedan španjolski Superkup.

Ove sezone Mourinho je vodio portugalskog velikana Benficu s kojom je zauzeo treće mjesto u prvenstvu, što znači kako sastav s Luza sljedeće sezone neće igrati u Ligi prvaka. Iako ga ugovor s Benficom veže do sljedećeg ljeta, Mourinho odlazi s klupe uz odštetu od osam milijuna eura.

Madridski Real posljednje dvije sezone nije osvojio niti jedan trofej, lošiji rezultati posla su još u siječnju stajali trenera Xabija Alonsa, a momčad je s ništa boljim učinkom do kraja sezone vodio Alvaro Arbeloa.

Mourinho je trenersko ime izgradio kao trener Porta s kojim je osvojio Ligu prvaka 2004. godine, uslijedile su uspješne epizode u Chelseaju i milanskom Interu s kojim je osvojio Ligu prvaka 2010., ali u zadnjih 15 godina niže uglavnom neuspjehe. Nakon Reala vodio je opet Chelsea, pa Manchester United, Tottenham Hotspur, Romu, Fenerbahce i Benficu, a tijekom svih tih poslova osvojio je te Liga kup, Commonity Shiled i Europsku ligu s Unitedom te Konferencijsku ligu s Romom.