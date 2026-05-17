VIDEO / Sramota Cristiana Ronalda: Nakon poraza u finalu azijske Lige prvaka nije se pojavio na dodjeli nagrada

U finalu azijske Lige prvaka 2, paravana Europskoj ligi u Europi, susreli su se Al-Nassr Cristiana Ronalda i Marcela Brozovića te japanska Gamba Osaka. Unatoč tome što je Al-Nassr bio osjetni favorit, do pobjede od 1:0 došla je Osaka. Al-Nassr od dolaska Cristiana Ronalda u klub još uvijek nema naslov. U ovom susretu bili su veliki favoriti i nisu uspjeli doći do prvog trofeja u kontinentalnom natjecanju. Taj podatak pogodio je Portugalca koji je napravio sramotan potez nakon susreta te se nije pojavio na dodjeli pehara i medalja.

