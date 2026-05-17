VIDEO / Stravična nesreća u Kataloniji: Motor mlađeg Marqueza razlomio se na ‘mali milijun’ komadića

Podijeli :

U nedjelju popodne na rasporedu je glavna utrka Moto GP-a u Kataloniji. Utrka je bila u 12. krugu i tada je u vodstvu bio Pedro Acosta koji je bio u vodstvu. Tada je počeo osjećati probleme sa svojim motorom i u njega se zabio Alex Marquez koji je potom završio u šljunku. Nije mlađi Marquez uspio iskontrolirati svoj motocikl te je pao dok je njegov motocikl napravio višestruki salto te se raspao na komadiće. Odmah su utrku prekinuli crvenom zastavom te je pauza trajala sve dok se nije osigurala staza. Moto GP je kasnije objavio da je Alex Marquez odvezen u bolnicu na daljnje pretrage.