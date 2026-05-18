Novi ugovor za Flicka u Barceloni: ‘Želimo osvojiti još trofeja’

AP Photo/Joan Mateu Parra via Guliver Image

Barcelona je službeno objavila da je postigla dogovor s Hansijem Flickom oko novog ugovora.

Njemački trener potpisao je produženje suradnje do 30. lipnja 2028., uz opciju dodatne sezone. Novi ugovor potpisan je u klupskim prostorijama u prisutnosti predsjednika Joana Laporte, sportskog direktora Deca i ostalih članova sportske komisije.

“Zadovoljstvo mi je nastaviti ovo putovanje. Želimo osvojiti još trofeja”, poručio je Flick.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

“Osjećam stabilnost u sportskom projektu i imam odličan odnos s Decom i njegovim timom. S navijačima imamo sjajnu atmosferu i sljedeće sezone dat ćemo sve od sebe kako bismo ostvarili naše snove”, rekao je trener Barcelone.

Nijemac je na klupi katalonskog velikana osvojio pet trofeja: dva prvenstva, dva španjolska Superkupa i jedan Kup kralja.