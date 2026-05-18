Matković dobio novog trenera u Pelicansima

Marty Jean-Louis via Guliver

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad New Orleans Pelicans, članom koje je i hrvatski igrač Karlo Matković, za novoga je trenera imenovala Jamahla Mosleyja (47) s kojim je dogovorila petogodišnju suradnju.

Mosley je proteklih pet godina vodio Orlando Magic, ali je otpušten nakon ispadanja u prvom krugu doigravanja od Detroit Pistonsa kada je Magic ispustio vodstvo od 3-1 u pobjedama.

“Jamahl je zaslužio veliki respekt u NBA ligi zbog svojih kvaliteta vođe, profesionalizma i jakih veza koje stvara s igračima is tožerom. Pokazao je kako može razvijati mlade talentirane igrače, a istovremeno njegove momčadi mogu igrati disciplinirano i čvrsto”, rekao je predsjednik košarkaških operacija u Pelicansima Joe Dumars.