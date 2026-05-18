Međunarodni gimnastički savez uklonio sve restrikcije za Ruse i Bjeloruse

Podijeli :

Zoonar.com Valerio Rosat via Guliver

Međunarodni gimnastički savez odlučio je ukloniti sve restrikcije za ruske i bjeloruske natjecatelje te će se oni smjeti natjecati pod svojim nacionalnim obilježjima, a ta odluka na snagu stupa odmah.

Od veljače 2022. i ruske invazije na Ukrajinu preko Bjelorusije, sportašima iz tih država bilo je zabranjeno nastupati pod nacionalnim obilježjima već su se mogli natjecati samo kao neutralni sportaši.

Nakon nedavnih naputaka Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) mnogi međunarodni savezi odlučili su skinuti tu zabranu.