Osimhen se teško ozlijedio protiv Liverpoola, sada je uspješno operiran

Podijeli :

(Photo by Ryan Crockett/DeFodi Images) via Guliver Image

Napadač turskog nogometnog prvaka Galatasarayja Nigerijac Victor Osimhen (27) uspješno je operiran nakon što je u susretu osmine finala Lige prvaka protiv Liverpoola slomio desnu ruku.

“Osimhen je uspješno operiran u bolnici Maslak Acıbadem, a operaciju je izveo liječnik našeg kluba, dr. Yener Ince. Želimo našem igraču sve najbolje i nadamo se da će se što prije vratiti na teren,” objavio je turski velikan.

Nigerijski napadač je ove sezone odigrao ukupno 29 utakmica i postigao 19 golova uz sedam asistencija za Galatasaray koji se nalazi na prvom mjestu ljestvice turskog prvenstva sa 64 boda, četiri boda više i utakmicom manje od drugoplasiranog Fenerbahčea.

Iz kluba nisu objavili koliko bi njegov izostanak mogao trajati, dok turski mediji navode pauzu oko pet tjedana.

Gotovo istovremeno francuski mediji su objavili kako je PSG zainteresiran za njegove usluge i navodno su spremni platiti Galatasarayju oko 75 milijuna eura. Navodi se kako Nigerijca žele i Bayern Munchen, Manchester United, Juventus i Atletico Madrid.

Osimhen je u istanbulski klub stigao u rujnu 2024. na posudbu iz Napolija, a sezonu kasnije Turci su otkupili njegov ugovor za 75 milijuna eurta.

Ukupno je za Galatasaray odigrao 70 utakmica postigavši 56 golova.