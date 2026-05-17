Kaos u Puli: Armada napustila tribinu u 12. minuti

Luka Kolanovic via Guliver

Neočekivana scena obilježila je utakmicu Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina kada su pripadnici Armade već u 12. minuti počeli napuštati gostujuću tribinu.

Točan razlog napuštanja stadiona nije poznat, a zašto je dio navijača Rijeke ostao na stadionu je zato što ih policijske snage nisu puštale sa stadiona. Novi obrat dogodio se u 35. minuti kada ih je policija odlučila ispratiti sa stadiona, piše SN.

Oko 38. minute stigla je nova informacija. Navodno policija nije dopustila dijelu navijača Armade ulazak na stadion pa je ostatak navijača iz solidarnosti odlučio pokupiti se s tribine.