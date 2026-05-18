Danas pada odluka: Stojković, Beljo, Segečić… Tko će se naći na Dalićevu popisu za SAD?

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić danas će u 13 sati predstaviti preliminarni popis igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Riječ je o široj listi kandidata koja je već dostavljena FIFA-i, no Dalić je iskoristio mogućnost da sadržaj popisa do službene objave zadrži izvan očiju javnosti.

Na popisu bi se trebalo naći između 35 i 55 igrača, iako nije isključeno da Dalić objavi nešto uži izbor. Konačan popis putnika za Mundijal, koji će brojati 26 imena, mora biti potvrđen najkasnije do 1. lipnja.

Izbornik će svoje karte otkriti od 13 sati na konferenciji za medije u Pivani u Zagrebu.

Veći dio imena na popisu nije upitan, ali forma nekih igrača u zadnje vrijeme poput Diona Drene Belje i Luke Stojkovića, kao i perspektivnog Adriana Segečića koji je “isplivao” iz drugog plana odlučivši predstavljati Hrvatsku umjesto Australije, zasigurno je stvorio određene dileme u izbornikovim zamislima.

Također, zanimljivo će vidjeti i kako će Dalić posložiti svoj vratarski roster.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hrvatska će natjecanje otvoriti u skupini L, gdje je očekuju dvoboji protiv Engleske, Paname i Gane. Reprezentacija pripreme za turnir započinje 25. svibnja.

Uoči odlaska na prvenstvo Vatreni će odigrati i dvije pripremne utakmice. Prva je zakazana za 2. lipnja protiv Belgije na riječkoj Rujevici, dok će pet dana kasnije Hrvatska u Varaždinu ugostiti Sloveniju. Put prema Svjetskom prvenstvu reprezentacija će započeti 9. lipnja.