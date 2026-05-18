Odgađa se Dinamova selidba na Kranjčevićevu? ‘Stišće se, rano je za konkretne datume’

Screenshot: Grad Zagreb

Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu raste iz dana u dan, ali možda ipak ne bude spreman primiti Dinamo onda kada se to očekivalo.

Prvotni je plan bio da će se Dinamo na Kranjčevićevu preseliti uoči proljetnog dijela sezone 2026./27., ali čini se kako se to ipak neće dogoditi.

Naime, prema informacijama koje donose Sportske novosti, rok za dovršetak Kranjčevićeve pomaknut je na 15. ožujka 2027. godine.

“To sam i ja čuo, rekao bih da je sve to uobičajena građevinska procjena i da je sada dosta rano za konkretne datume. Možda bude i 1. ožujka, a možda 1. travnja. U Gradu su ozbiljni što se rokova tiče, stišće se izvođača koliko je god moguće, ali u svakom slučaju sve se pozorno prati, uz adekvatne pripreme za sve opcije”, SN neslužbeno saznaju od ljudi koji su uključeni u projekt.

Izgradnjom Kranjčevićeve, podsjetimo, otvara se prostor rušenju Maksimira na čijem bi mjestu trebao niknuti novi Dinamov stadion.

“Mislim da će u rujnu biti moguće dati preciznije procjene. Nije samo izgradnja, koja može 99% biti gotova i do kraja godine, ali tu su i travnjak i uporabne dozvole, licence… Uglavnom, stišće se, prati se i generalno vlada optimizam, a ne defetizam što se cijele priče tiče.”

SN dodaju kako su zastoji radova očekivana pojava u ovakvim situacijama te kako radovi teku normalnim tijekom.

Novi će stadion imati kapacitet nešto više od 11 tisuća mjesta, čime će ispuniti uvjete za UEFA-inu 4. kategoriju, što znači da će moći ugostiti utakmice Lige prvaka i Europa lige.