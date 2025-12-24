SKener: Arsenal je prvi u Premier ligi unatoč Gyokeresu

Podijeli :

(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Zabrinjavajuće za igrača od 55 milijuna funti (63 milijuna eura) je što nakon četiri mjeseca boravka u klubu, momčad izgleda bolje s Brazilcem koji je proteklu godinu bio na "operacijskom stolu" zbog drugog uzastopnog pucanja prednjih križnih ligamenata.

Arsenal je za vikend upisao tešku pobjedu na gostovanju kod Evertona koja ih je ponovno dovela na vrh Premier ligi nakon što im je to mjesto nakratko preoteo Manchester City pobjedom nad West Hamom. Na novom Goodison Parku pobjednički gol iz kaznenog udarca zabio je Viktor Gyokeres, skupocjeno ljetno pojačanje od kojeg su u klubu tražili da im riješi sve ofenzivne probleme.

Iako je Šveđanin bio zaslužan za pobjedu protiv Evertona, mnogi stručnjaci, ali i navijači Arsenala će reći kako Gyokeres nije ispunio očekivanja. Već sami spomen golova u Premier ligi, njih pet u 15 utakmica, dovoljno govori o problemu u njegovoj igri, no dojam je još lošiji. Nerijetko se na utakmicama vidi da se lopta odbija od Gyokeresa i da ima problema s razigravanjem svojih suigrača. Tu i tamo ima poneki bljesak gdje s igračem na leđima (protiv Wolvesa i Club Bruggea) uspije sebi otvoriti prostor za udarac, ali ga onda završnica, koja mu je inače forte, iznevjeri.

Sve to utječe čak i na psihološki aspekt njegovih suigrača. Ponekad se na utakmicama čini da igrači izbjegavaju uputiti loptu prema njemu, a to se posebno osjeti u ovoj fazi sezone. Tek kad je došao Bukayo Saka bi ga često upošljavao u prilikama koje bi Šveđanin propustio ili uopće ne bi stigao na loptu. Sada se Arsenalova „sedmica“, ali i ostali igrači, sve češće odlučuje na sebičnost ili na pronalazak drugih rješenja.

Dovoljno o tome govori broj dodira koje Gyokeres ima po utakmici. Tek 18,8 puta po susretu Šveđanin dotakne loptu što je manje čak i od Erlinga Haalanda (22,4) kojemu se zamjeralo što ne sudjeluje previše u igri. Upravo se Gyokeresa uspoređivalo s Norvežaninom po stilu igre, ali iz utakmice u utakmicu vidi se da su to dva svijeta različita.

Gyokeres je dosad u velikim utakmicama pokazao da se na njega ne može računati. Još uvijek se nije prilagodio na kriterij i uvjete Premier lige. Često ga vidimo da nakon blagih duela za Premier ligu on počne širiti ruke tražeći prekršaj. To bi vjerojatno u portugalskoj Primeira ligi uglavnom bio prekršaj, no on u najjačoj ligi svijeta izbori manje od jednog prekršaja po utakmici (0,9). Šveđanin radi i manje prekršaja od toga (0,7) pa ga po tim parametrima možemo usporediti s njegovom budućom konkurencijom Kaijem Havertzom koji se vraća nakon ozljede.

Nijemac je u dosadašnje dvije sezone u Arsenalu imao više od jednog pretrpljenog prekršaja po utakmici, a njegova agresivna igra u presingu uglavnom bi protivnicima donosila više od jednog, a nekada je to znalo koketirati i s dva prekršaja po utakmici. Nastavimo li Gyokeresa uspoređivati s igračem kojega je trebao zamijeniti u dresu Arsenala, statistika će biti još lošija.

U Arsenalu se posljednjih godina sve češće oslanjaju na visoke lopte i preskakanje igre, a baš u tom segmentu nemaju skoro nikakvu pomoć od Gyokeresa. On ove sezone osvaja tek 1,3 zračnih duela po utakmici s uspješnošću od samo 38%. Gledajući Havertza, on je ove sezone u jednoj utakmici protiv Manchester Uniteda imao 2/4, ali to je otprilike njegov prosjek i u prethodnim sezonama. 2024./2025. osvajao je 2,8 po utakmici uz 45% uspješnosti, a godinu ranije isti broj duela uz 50% uspješnosti.

Uz sve ove kategorije, Havertz je bio bolji i u onim najbitnijim kategorijama. Osporavani Nijemac je u prvoj sezoni u svim natjecanjima zabio 14 golova i upisao sedam asistencija dok je prošle sezone zabio jedan gol više (15) i upisao tri asistencije manje (4). Da, to jesu brojke kroz cijelu sezonu i Gyokeres to može dostići boljom igrom u drugom dijelu sezone, no čini se da bi Šveđaninu mogla pasti minutaža u sljedećim utakmicama.

Havertz se vratio treninzima, Mikel Arteta sada može računati i na Gabriela Jesusa koji se vratio nakon ozljede, a baskijski trener se uvijek može osloniti i na Mikela Merina koji nije razočarao u utakmicama gdje je bio najistureniji napadač. Zabrinjavajuće za igrača od 55 milijuna funti (63 milijuna eura) je što nakon četiri mjeseca boravka u klubu, momčad izgleda bolje s Brazilcem koji je proteklu godinu bio na „operacijskom stolu“ zbog drugog uzastopnog pucanja prednjih križnih ligamenata.

U Arsenalu se mogu samo nadati da će Gyokeres uspjeti pronaći svoju formu iz portugalske lige, no realnije je da postoji razlog zbog kojeg 27-godišnji Šveđanin do ove godine nije igrao u najjačim ligama. Prije Arsenala bio je u švedskoj ligi, Brightonu gdje nije zaigrao nigdje osim u EFL Cupu, a svoju eksploziju doživio je u najjačoj drugoj ligi svijeta – Championshipu.

Tamo je u Coventryju toliko oduševio da si je omogućio transfer u Sporting. U portugalskoj ligi zabijao je više od jednog gola po utakmici, no iz dana u dan čini se kako mu je to bio vrhunac. Ako Gyokeres ubrzo ne pronađe svoju igru, ni svi pozitivni komentari Artete na njegovu igru neće mu biti dovoljni za ostanak u sjevernom Londonu.