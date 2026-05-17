Hajduk će biti nositelj u Europa ligi, evo tko su mogući protivnici

HNK Hajduk Split

Hajduk je službeno potvrdio status nositelja u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, a ključni rasplet dogodio se u rumunjskom prvenstvu.

U Rumunjskoj je Craiova s uvjerljivih 5:0 svladala Universitateu Cluj i osigurala naslov prvaka. Taj je rezultat, uz subotnji kiks trećeplasiranog CFR Cluja, i matematički zacementirao Universitateu Cluj na drugom mjestu tablice.

Za Hajduk je ovakav rasplet bio idealan jer od spomenutih rumunjskih momčadi jedino Universitatea ima slabiji europski koeficijent od Hajduka. Da bi Splićani u ždrijeb ušli sa statusom nositelja, bilo je nužno da upravo klub iz Cluja završi kao doprvak i tako izbori europske kvalifikacije, što se na kraju i ostvarilo.

Popis mogućih protivnika još uvijek nije konačan te ovisi i o finalu Europa lige između Aston Ville i Freiburga, koje se igra 20. svibnja.

Četiri sigurna nenositelja u ovom trenutku su:

IF Vestri (Island)

Derry City (Irska)

Aluminij (Slovenija)

Universitatea Cluj (Rumunjska)

Najveća je vjerojatnost da će preostala dva nenositelja biti Vojvodina iz Srbije i Žilina iz Slovačke, ali to još nije matematički potvrđeno.

Ako Europa ligu osvoji Freiburg, sigurnih pet nenositelja su:

IF Vestri (Island)

Derry City (Irska)

Aluminij (Slovenija)

Universitatea Cluj (Rumunjska)

Vojvodina (Srbija)

Preostala tri nenositelja najvjerojatnije bi bili Žilina (Slovačka), Hammarby (Švedska) i pobjednik kupa Bugarske, odnosno CSKA Sofija ili Lokomotiv Plovdiv.