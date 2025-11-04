Hrvatski vratar teško pogriješio i stajao Jakirovića prvog poraza nakon više od mjesec dana

Derby je poveo u 27. minuti preko Carltona Morrisa, a Hull je izjednačio u 50. minuti pogotkom mladog Joela Ndalea.

Kada se činilo da će susret završiti bez pobjednika, domaćin je u 83. minuti stigao do odlučujućeg gola. Pogotku za 2:1 kumovao je hrvatski vratar Ivor Pandur, koji je loše ispucao loptu, a Lars-Jorgen Salvesen ju je presjekao i poslao u praznu mrežu.

Hull je ovim porazom ostao na 22 boda i osmom mjestu, dok je Derby s 20 bodova skočio na 12. poziciju.