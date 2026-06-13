Povezivao se s Modrićevim Milanom, a sada je produžio ugovor s austrijskom reprezentacijom

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(AP Photo/Andreea Alexandru, File) via Guliver Image

Posljednjih nekoliko tjedana, nakon otkaza Massimiliana Allegrija u AC Milanu, brojna imena su se počela povezivati s milanskim klubom. Jedan od njih bio je i austrijski izbornik Ralf Rangnick.

Ozbiljno se nagađalo da će Nijemac koji je Austrijance odveo na dva uzastopna velika natjecanja (Euro 2024. i SP 2026.) preuzeti klupu Milana. Međutim, u subotu navečer stigla je potvrda Austrijskog nogometnog saveza da 67-godišnjak ne ide nigdje.

Naime, izbornik Austrije od 2022. godine službeno je potpisao novi ugovor s reprezentacijom do 2028. godine. Nagrada je to za dobre igre Austrije koja je na Europskom prvenstvu 2024. godine ispala u osmini finala od Turske.

Nakon toga je završio prvi u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo gdje je njegova momčad u posljednjem kolu protiv Bosne i Hercegovine osvojila ključni bod. To im je donijelo plasman na Mundijal gdje će igrati u skupini J.

Tamo se još nalaze svjetski prvaci Argentina, Alžir te debitant Jordan.