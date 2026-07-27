Kovačević potvrdio veliki transfer: ‘Otišao je ujutro, ne računamo na njega’

Dinamo čeka važan uzvraat protiv Thuna.
Podsjetimo, u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka završilo je 1:1 u Švicarskoj, a uzvrat je na rasporedu sutra. Uoči te utakmice Mario Kovačević potvrdio je i odlazak Monsefa Bakrara.
“Pozitivno smo uzbuđeni. Imamo pozitivan rezultat, pred našim navijačima krenut ćemo jako. Znamo da nas čeka teška utakmica. Bakrar je otišao ujutro, ne računamo s njim, svi ostali su na raspolaganju”, otkrio je strateg Dinama.
Bakrar bi uskoro trebao postati novi igrač egipatskog Al Ahlyja. Transfer je vrijedan tri milijuna eura, a s bonusima bi mogao narasti na četiri milijuna. Dinamu će pripasti i deset posto od eventualnog budućeg transfera.
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