Kovačević potvrdio veliki transfer: ‘Otišao je ujutro, ne računamo na njega’

Nogomet 27. srp 202619:20 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo čeka važan uzvraat protiv Thuna.

Podsjetimo, u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka završilo je 1:1 u Švicarskoj, a uzvrat je na rasporedu sutra. Uoči te utakmice Mario Kovačević potvrdio je i odlazak Monsefa Bakrara.

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“Pozitivno smo uzbuđeni. Imamo pozitivan rezultat, pred našim navijačima krenut ćemo jako. Znamo da nas čeka teška utakmica. Bakrar je otišao ujutro, ne računamo s njim, svi ostali su na raspolaganju”, otkrio je strateg Dinama.

Bakrar bi uskoro trebao postati novi igrač egipatskog Al Ahlyja. Transfer je vrijedan tri milijuna eura, a s bonusima bi mogao narasti na četiri milijuna. Dinamu će pripasti i deset posto od eventualnog budućeg transfera.

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