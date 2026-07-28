Dinamo deveti put zaredom osigurao jesen u Europi

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xIgorxKupljenikx/xSPPx Sportspressphoto_SPR198064 via Guliver Image

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3:2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u Konferencijskoj ligi.

Dinamo je bio na pragu ispadanja jer je bio u zaostatku od 2:0 nakon prvog poluvremena, ali su Modri nakon crvenog kartona preokrenuli susret i nakon 120 minuta igre slavili s 3:2 i ukupnih 4:3.

Tako su osigurali treće pretkolo protiv pobjednika dvomeča između Kauno Žalgirisa i Klaksvika te su devetu godinu u nizu osigurali i europsku jesen.

Posljednji put kad Modri nisu izborili grupnu ili ligašku fazu europskih natjecanja bilo je u sezoni 2017./2018. kada ih je u play-offu Europske lige porazio albanski Skenderbeu.