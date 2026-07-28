Kovačević: Bio je to čisti crveni karton, a zbog Sopića priželjkujem Žalgiris

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Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3:2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u Konferencijskoj ligi. Nakon velikog preokreta izjavu je dao trener Modrih Mario Kovačević.

Kako ste vidjeli situaciju kod crvenog kartona?

“Ja nikad nisam komentirao suđenje, smatram da je to čisti crveni karton. Bio je posljednji igrač, a naš je igrač bio u prednosti. Dalje neću komentirati.”

Trener Thuna tvrdi da ste vršili pritisak na suca. Kako to komentirate?

“Ne znam koliko su oni puta ubacili loptu u igru, što smo trebali, gubili smo 2:0. Lopta je vraćena, zašto je odugovlačio? Trebamo gledat njihovu krivicu, a ne našu. Ne znam kako netko može to komentirati.”

Junak Dinama u Ligi prvaka: ‘Luda utakmica, navijači su napravili spektakl, neopisiva noć’ Trener Thuna: Crveni karton promijenio je utakmicu, to nije bila fer situacija

Bilo je dosta priče o suđenju nakon utakmice. Kakav je vaš pogled na to?

“Žao mi je što cijelo vrijeme pričam o suđenju. Suci su griješili i protiv nas. Thun se ljuti sad kad je izgubio, nisam ja sudio. Zato postoji VAR. Tko gubi, ima pravo da se ljuti. Igraju dobar nogomet i mi nismo reagirali dobro u nekim trenucima, svaka im čast, da su oni prošli, također bi bilo zasluženo.”

Kako biste opisali ovu utakmicu i veliki preokret svoje momčadi?

“To je nogomet. Ne znam jesam li doživio ovakvu utakmicu, pokazali smo karakter. 106 dana nismo doživjeli poraz. Suci su nam sudili prva dva žuta kartona, primili smo rane golove. Mislio da već prvo poluvrijeme možemo postići pogodak. Uvijek treba biti pozitiva, a tako je bilo na poluvremenu. Bili smo dobri i prije crvenog kartona. Htjeli smo završiti utakmicu prije penala, sretni smo zbog toga.”

Kako komentirate situaciju u završnici kada je korner za Thun nakon pregleda promijenjen u gol-aut?

“Ja sam odmah vidio da je gol-aut, ali obično to bude tiha provjera. Ne bih htio komentirati suđenje.”

Je li vaša momčad možda ušla preopušteno u ovu utakmicu?

“Možda smo ušli prenapeto, možda se vi varate. Oni su prvaci Švicarske, a Švicarska je bolja liga od naše. Nismo bili spremni, Mišić je pogriješio kod prve situacije, a oni imaju kvalitetu da to kazne. Nogomet se igra 90 minuta, a na kraju se mrtvi broje. Veselimo se što smo uspjeli okrenuti. O tome treba pričati, a ne o drugim stvarima.”

Kako ocjenjujete učinak igrača koji su ušli s klupe?

“Bili smo bolji i prije zamjena. Kačavenda pokazuje karakter, uvijek daje sve od sebe. Imao je tešku godinu, ali ja ga uvijek vidim, napredovao je i drago mi je zbog njega. Moram pohvaliti i Hoxhu, svi koji su ušli su napravili ono što smo tražili od njih.”

Kako ste zadovoljni partijom Valinčića?

“Moram ga pohvaliti. Bilo mu se teško vratiti nakon ozljede, ali bili smo uporni. Prošao je dobre pripreme i drago mi je. Lijep gol, nadam se da nije zadnji.”

Kakvo je vaše viđenje Oršićeve trenutačne forme?

“Bit će on pravi. Zadovoljan sam njim, ali znamo da ne može odigrati cijelu utakmicu. Svi očekujemo bolje od njega, a ne sumnjam da će biti tako.”

Što su vam ove dvije utakmice protiv Thuna pokazale o vašoj momčadi?

“Neporaženi smo pola godine. Pričamo da su Thunu otišli najbolji igrači, ali i mi nismo imali Stojkovića i Bakrara. Prve utakmice uvijek budu teške. Nikad težeg protivnika nismo imali u prvom pretkolu. Znamo da možemo bolje i bit ćemo bolji.”

Može li ovakva pobjeda dodatno podići samopouzdanje vaše momčadi?

“Na ovaj način ekipa raste. Nije lagano, teško je pripremiti ovakvu utakmicu. Potrošili smo se, umor će proći, ali karakter će ostati. Rasti ćemo zbog ovakvih utakmica. Možda je bolje što smo ovako odigrali jer raste karakter.”

Imate li željenog protivnika u sljedećem pretkolu, Žalgiris ili Klaksvik?

“Svejedno mi je. Volio bih da prođe Žalgiris zbog Sopića. Skautirat ćemo ih dobro, imaju svoju kvalitetu, ali digla nas je ova utakmica, pripremit ćemo se dobro.”