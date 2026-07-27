Olmo odgovorio na ispriku Argentinca: ‘Netko tko kaže tako nešto, sigurno mu nije žao i laže’

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xEibner-Pressefoto RogerxBuerkex EP via Guliver

Španjolska je u dramatičnom produžetku finala Svjetskog prvenstva u New Jerseyju svladala Argentinu s 1:0 zahvaljujući golu Ferrana Torresa.

Povijesni trijumf ostao je u sjeni neviđenog skandala koji je izbio odmah nakon posljednjeg zvižduka.

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Na travnjaku je nastao potpuni kaos i masovna tučnjava u kojoj su popucali svi živci. Leandro Paredes je fizički nasrnuo na Erica Garciju i srušio ga na tlo, a potom ušao u klinč s Gavijem, dok je Nahuel Molina šakom udario Rodrija.

U općem metežu sudjelovao je i pomoćni trener Argentine, legendarni Roberto Ayala. Kamere su ga ulovile kako udara španjolskog reprezentativca Danija Olma. Iako je Fifa odmah pokrenula hitnu disciplinsku istragu, Ayala se pokušao opravdati javnom isprikom. Ustvrdio je kako je tek reagirao na Olmove provokacije te da je bila riječ o običnom guranju, a ne o udarcu.

Ta je izjava duboko razočarala zvijezdu Furije. Olmo je u razgovoru za katalonski Diari de Terrassa oštro odgovorio argentinskom treneru:

“Netko tko kaže da mu je žao, ali opravdava udarac tvrdnjom da je bio odgovor na komentar, sigurno mu nije žao, jer laže. Ja mu nisam ništa rekao, pa se ne treba ni ispričavati. Ono što nas zaista definira nije pogreška, nego hrabrost da je priznaš s poniznošću, iskrenošću i dostojanstvom.”

Novi svjetski prvak istaknuo je kako mu je u tim trenucima slavlja na umu bila isključivo njegova obitelj i poruka koju šalju svijetu:

“Kad moja djeca, moja obitelj i svi ti navijači gledaju utakmicu, želim da budu ponosni na to kako smo se borili, kako smo pobijedili i, ponajviše, na naše ponašanje. Nogometaši smo primjer djeci i novim generacijama, a to sa sobom nosi ogromnu odgovornost.”

Cijeli slučaj sada je u rukama Fifine disciplinske komisije.