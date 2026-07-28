Trener Thuna: Crveni karton promijenio je utakmicu, to nije bila fer situacija

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Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3:2. Ovom pobjedom Dinamo je osigurao nastup u Konferencijskoj ligi, a Thun je preselio u Europsku ligu. Nakon poraza komentar je dao trener švicarske momčadi Gian-Luca Privitelli.

Kako ste doživjeli tijek utakmice i što je, po vašem mišljenju, presudilo?

Trener Thuna: “Nismo dobro ušli u utakmicu, ali nakon prvog poluvremena rezultat je bio dobar za nas. Bili smo bolja momčad, ali tada je došlo do crvenog kartona koji je promijenio sve. Mislim da to nije bila fer situacija do kraja, nesretna okolnost. Pokušavali smo se braniti i doći do jedanaesteraca, ali nije nam uspjelo. Želim čestitati Dinamu, ali okus za nas je gorak.”

Kako komentirate ponašanje svojih igrača u završnici susreta?

Trener Thuna: “Ne bih žalio stavljati naglasak na to. Nisam razgovarao s igračima, to su užarene emocije i teške su reakcije zbog sitnica. Na kraju je svejedno, za nas je gorak okus, ali tako je kako je.”

Burki je ponovno zaradio isključenje. Hoće li biti ikakvih posljedica zbog toga?

Trener Thuna: “To je izvrstan igrač i još bolja osoba. Nedostajat će nam, ali pronaći ćemo rješenje.”

Kako ste doživjeli atmosferu na stadionu?

Trener Thuna: “Atmosfera je dobra, sve je dobro, ali atmosfera mi nije na prvom mjestu s obzirom na situaciju.”