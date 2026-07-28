Sjećate li se izjave oca Marina Šotičeka? ‘Rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk’

Podijeli :

Markus Verwimp via Guliver

U jeku šuškanja da Marin Šotiček dolazi na posudbu u Hajduk, prisjetimo se i izjave njegova oca iz 2024. kada je izjavio da je njegov sin odbio ponudu Splićana.

U ljeto 2024. Šotiček je iz Lokomotive preselio u švicarski Basel u transferu vrijednom tri milijuna eura. Tada je bio i u pregovorima s Dinamom, a imao je i ponudu Hajduka. Njegov otac Marin tada je ispričao svoju stranu priče oko Dinama.

“Jesmo li bili pohlepni? Nismo! Ne znam uopće kaj reći… Gledajte, bio sam sa sinom u Dinamu prije deset godina, ostali smo jednu sezonu i otišli smo iz Maksimira. Prije pet godina opet sam ga nudio Dinamu, badava, nisu me željeli čuti, pitali su me neke stvari koje nemaju veze s nogometom i dignuo sam se s tog sastanka, na kojem nisam bio sam, i otišao sam. Kad je bio prvi put u Dinamu tih godinu dana, nikad nisam ni s jednim trenerom sjeo i popio kavu, niti sam razgovarao o Marinu, nisam pitao zašto ne igra, zašto je to tako? Nikad nikoga nisam ništa, ali sam sinu govorio da mora biti 30 posto bolji u svemu od ostalih”, rekao je tada otac za Sportske novosti pa dodao:

“Otišli smo, sretno bilo Dinamu, Marin je opet bio odbijen u Maksimiru, sad je bio omalovažen i ponižen. Jer, Dinamu nije prijeporno hoće li ga platiti 100.000, ili 200.000 eura godišnje, to su samo priče za javnost. Žao nam je što je tako ispalo, sad svi “pljuju” po nama. I krenula je priča da je otišao van zbog novca, a to nije istina. Tko zna hoće li uspjeti, hoće li imati sreće u karijeri, hoće li ga ozljede zaobići, u nogometu se nikad ne zna. Na kraju, ne zamjeram nikome ništa. Ali, čudno mi je da je trener Sergej Jakirović prije pola godine rekao Marinu da ga, nastavi li dobro igrati, na ljeto vidi u svojoj svlačionici, a onda se sve ovako dogodi. Vjerojatno je Jakirović bio nemoćan u tim pregovorima.”

Zbog tih su navoda tada iz Dinama poručili da će podići tužbu.

A onda se dotaknuo Hajduka:

“Točno je, zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo.”

Za švicarski klub u protekle dvije sezone skupio je 70 nastupa, zabio sedam golova i upisao sedam asistencija. Šotičeka su htjeli ovog ljeta i na Rujevici, a na službenoj stranici stoji njegov profil. Rijeka ili Hajduk – vjerojatno ćemo ubrzo saznati…