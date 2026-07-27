Nijemci otkrili kada se Kramarić vraća na teren

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, ponajbolji igrač Hoffenheima Andrej Kramarić morat će propustiti sam početak nove sezone.
Hrvatski reprezentativac podvrgnut je operativnom zahvatu u aduktornom području, s kojim je probleme vukao još od proljeća.
Trener njemačkog prvoligaša Christian Ilzer potvrdio je kako je zahvat bio neizbježan:
“Operacija je bila hitno potrebna. Taj problem vuče još od proljeća, ali je odlučio odgoditi zahvat kako bi odradio Svjetsko prvenstvo i pomogao reprezentaciji. Sada se oporavlja u domovini. Izuzetno je važno da nakon Mundijala odmori i glavu, a to je najbolje učiniti uz obitelj u Hrvatskoj.”
Prema pisanju Kickera, Kramarić se trenutačno nalazi u ranoj fazi rehabilitacije te radi na laganoj mobilizaciji i hidroterapiji. Momčadi bi se trebao priključiti tek nakon završetka pripremnog kampa u Austriji, što znači da će ozbiljniji trenažni proces započeti tek sredinom kolovoza.
Liječničke procjene govore kako 35-godišnji napadač sigurno neće biti spreman za otvaranje sezone i utakmicu DFB-Pokala protiv Auea (22. kolovoza), kao ni za prvo kolo Bundeslige protiv Kölna tjedan dana poslije. Očekuje se da bi se u puni pogon mogao vratiti tek nakon prve reprezentativne stanke početkom rujna.
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