Petkovićev klub nema novaca, pa Fener kupuje Jankovića za njih?

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Turski insajder Yağız Sabuncuoğlu jutros je objavio da je već dogovoreni transfer Nike Jankovića iz Rijeke u Fenerbahče stavljen na čekanje.

“Fenerbahče je postigao potpuni dogovor s Rijekom oko transfera Nike Jankovića, ali je, zbog pristiglih reakcija, odlučio odgoditi realizaciju posla. Sportski direktor Fenerbahčea Devin Özek nazvao je sportskog direktora Rijeke Antoninija Čulinu i izvijestio ga o situaciji”, piše insajder, a turski mediji objašnjavaju detalje.

Transfer je prema njima stavljen na čekanje zbog nezadovoljstva navijača. Nekima smeta što Janković nije dovoljno veliko ime, a drugima što klub zbog reakcije navijača mijenja politiku.

Ovaj je zaplet uzrokovao sumnje u cijeli transfer, pa turski sportski novinari pišu da bi Fenerbahče mogao kupiti Jankovića te ga odmah poslati na posudbu u Kocealispor gdje igra Bruno Petković. Novinar Umut Koca piše da je Kocaelispor bio ozbiljno zainteresiran za Jankovića, no nije si ga mogao priuštiti, a ovime bi se dodatno učvrstili dobri odnosi između klubova.