Fanatični Turci učinili Jankovića najtraženijim igračem na Transfermarktu

Natasa Kupljenik SPP via Guliver Images

Rijekin veznjak Niko Janković nadomak je transfera u Fenerbahče, a interes za njegovim likom i djelom u Turskoj (i šire) ogroman je.

Dan nakon remija Rijeke u Osijeku 0:0 iz Turske su stigle informacije iz dobro upućenih izvora kako su se Fenerbahče i Rijeka sve dogovorili oko transfera Nike Jankovića.

Rijeci bi trebalo pripasti 5.6 milijuna eura te 10 posto od sljedećeg igračeva transfera, a Jankoviću je na stolu ugovor na četiri godine.

Janković je tako praktično preko noći postao hit-igrač u Turskoj. Mnogima je ta vijest došla kao prava senzacija pa ga tamošnji ljubitelji nogometa ‘guglaju’, traže informacije o njemu, a na tom putu koriste i Transfermarkt.

Štoviše, baš je Janković u nedjelju sredinom dana bio najpretraživaniji igrač na Transfermarktu!

Iza sebe je ostavio recimo Darwina Nuneza koji je potpisao za Al Hilal, novog igrača Manchester Uniteda Benjamina Šeška…

Navodi se kako su klubovi sve dogovorili, tako da ostaje samo još na Jankoviću da donese odluku, no s obzirom na novac koji će Rijeka dobiti i priliku koja se ukazuje samom igraču, bilo bi šokantno kada bi Janković odbio transfer.

Prema Transfermarktu, to bi trebao biti treći najunosniji izlazni transfer Rijeke, nakon Andreja Kramarića u Leicester (9 mil. eura) i Filipa Bradarića u Cagliari (5.9).

Bit će to treći odlazak igrača iz šampionske Rijeke, nakon što je Lindon Selahi otišao kod Željka Sopića u Widzew Lodz, a Nais Djouahra u portugalsku Aroucu. S obzirom na to da je Đalović rekao da su neki igrači na odlasku, dakle u množini, lako je moguće da još netko osim Jankovića narednih dana napusti Rujevicu.