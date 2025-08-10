Milijuni stižu na Rujevicu, Turci otkrivaju detalje transfera Jankovića u Fenerbahče

Podijeli :

Trener Rijeke Radomir Đalović nakon derbija s Osijekom otkrio je kako su mu neki igrači na odlasku, a jedan je od njih gotovo sigurno Niko Janković.

Ozbiljne su ponude stigle u klub, rekao je za MaxSport Radomir Đalović u subotu navečer nakon remija na Opus Areni s Osijekom (0:0).

Jedna od njih očito je za Niku Jankovića i to iz redova turskog velikana Fenerbahčea. Iako nerijetko informacije turskih kolega ne budu istinite, u ovoj priči očito se dosta toga “kuha” i sve je izvjesnije da će Rijekin adut uskoro napustiti Rujevicu.

Ne samo što se Janković u Osijeku pozdravio s Armadom na tribinama, već su u nedjelju turski mediji otkrili i detalje transfera.

Fenerbahče bi Rijeci za Jankovića trebao platiti 5.6 milijuna eura, a Rijeka će imati pravo i na 10 posto od sljedeće prodaje igrača. Janković će potpisati ugovor na četiri godine.

Navodi se kako su klubovi sve dogovorili, tako da ostaje samo još na Jankoviću da donese odluku, no s obzirom na novac koji će Rijeka dobiti i priliku koja se ukazuje samom igraču, bilo bi šokantno kada bi Janković odbio transfer.

Prema Transfermarktu, to bi trebao biti treći najunosniji izlazni transfer Rijeke, nakon Andreja Kramarića u Leicester (9 mil. eura) i Filipa Bradarića u Cagliari (5.9).

Bit će to treći odlazak igrača iz šampionske Rijeke, nakon što je Lindon Selahi otišao kod Željka Sopića u Widzew Lodz, a Nais Djouahra u portugalsku Aroucu. S obzirom na to da je Đalović rekao da su neki igrači na odlasku, dakle u množini, lako je moguće da još netko osim Jankovića narednih dana napusti Rujevicu.