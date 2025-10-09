Nogometni savez BiH kažnjen uoči nastavka kvalifikacija za SP

Podijeli :

Guliver Image

Bosna i Hercegovina se večeras susreće s Ciprom u važnoj utakmici kvalifikacija za SP.

Uoči utakmice su stigle loše vijesti. Naime, Svjetska nogometna federacija kaznila je Nogometni savez BiH s 54.500 švicarskih franaka zbog propusta na dvije kvalifikacijske utakmice – gostovanju kod San Marina i domaćem susretu protiv Austrije.

Što se tiče susreta protiv San Marina, Savez je kažnjen zbog bacanja predmeta na teren, upotrebe pirotehnike te neprimjerenih poruka, parola i gestikulacija koje se smatraju neprikladnima za sportski događaj.

Susret protiv Austrije odigran je u Zenici, a razlog sankcija su ‘rasizam i diskriminacija‘, kao i uporaba pirotehničkih sredstava te propusti u organizaciji i sigurnosti utakmice. Uz to, navodi se i ponavljanje istih prekršaja – korištenje neprimjerenih poruka, gestova i parola.