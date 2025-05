Nekadašnji suigrač Andreja Kramarića postaje novi trener dvojici Vatrenih

Podijeli :

Guliver Images

Nekoliko dana nakon raskida suradnje s Jessom Thorupom, Augsburg je pronašao novog trenera.

Osim s Thorupom, koji je trener bio od listopada 2023., Augsburg se razišao i sa sportskim direktorom Marinkom Jurendićem, a očekuje se da će u srijedu predstaviti novog trenera.

Prema pisanju njemačkog Sky Sportsa, to je Sandro Wagner. U utorak je došlo do dogovora, a tijekom srijede očekuje se i potpis ugovora do 2028. godine te službeno predstavljanje javnosti.

Augsburg naših reprezentativaca Nediljka Labrovića i Kristijana Jakića je netom završenu sezonu Bundeslige okončao na 12. mjestu s 43 boda, daleko od zone ispadanja.

Prema Skyju, Wagner je između ostalih imao ponudu Hoffenheima, kluba u kojem je u sezoni 2016./17. igrao s našim Andrejem Kramarićem, ali ju je odbio.

Uz posao u Augsburgu, Wagner će nastaviti biti pomoćnik njemačkom izborniku Julianu Nagelsmannu.

Bit će ovo tek drugi samostalni seniorski posao Wagnera, nakon što je od 2021. do 2023. vodio regionalnog ligaša Unterhaching.

U bogatoj igračkoj karijeri Wagner (37) je bio član Bayerna, Duisburga, Werdera, Kaiserslauterna, Herthe, Darmstadta, Hoffenheima i kineskog Tianjina, a umirovio se u ljeto 2020. godine.

Upisao je i osam nastupa za njemačku reprezentaciju, a u 180 nastupa u Bundesligi postigao je 44 pogotka.