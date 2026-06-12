Nakon dva teška poraza Srbija potonula na FIFA-inoj ljestvici

Srbija nije izborila plasman na završni turnir u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a prijateljske susrete odigrala je u oslabljenom sastavu. Najprije je izgubila 3:0 od Zelenortskih Otoka, a potom ju je Meksiko razbio rezultatom 5:1, što se odrazilo i na FIFA-in poredak.

Na vrhu ljestvice i dalje se nalazi Argentina, ispred Španjolske i Francuske. Hrvatska je zadržala 11. mjesto, dok je Bosna i Hercegovina 64. reprezentacija svijeta. Zmajevi večeras u Torontu protiv Kanade otvaraju svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.