Modrić se oglasio na Instagramu, javio mu se bivši suigrač iz Reala

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Nakon remija protiv Češke, a uoči utakmice s Gibraltarom, Luka Modrić oglasio se na Instagramu.

Remijem u Pragu protiv Češke 0:0 Hrvatska je došla nadomak izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo. Kapetan Luka Modrić odigrao je još jednu u nizu dobrih utakmica s 40 godina na leđima, a dan kasnije oglasio se na svom Instagramu.

Modrić je objavio tri fotografije s utakmice, uz poruku:

“Korak bliže našem cilju!”

U niti sat vremena od objave u petak navečer objava je zaradila preko 100 tisuća ‘lajkova’ i preko 500 komentara. Jedan je komentar ostavio i njegov bivši suigrač iz Real Madrida Brazilac Marcelo koji je objavio smajlić sa srcima.

Modrić će u nedjelju ako zaigra protiv Gibraltara upisati 192. nastup za reprezentaciju.