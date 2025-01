Modrić, Kramarić, Rakitić, Perišić, Pašalić… Popis Hrvata kojima u ljeto istječe ugovor je zastrašujuće jak

Podijeli :

Matthias Koch via Guliver Images

Ulaskom u novu kalendarsku godinu mnogi su nogometaši ušli u završnih pola godine svojih ugovora. Među njima su i brojni hrvatski igrači, mahom sadašnji ili bivši reprezentativci, igrači s "imenom i prezimenom" kako bi se reklo. Svi oni već su sada dostupni za razgovore s drugim klubovima. Možda i s nekima iz HNL-a?

Na vrhu te liste hrvatskih nogometaša kojima ugovor istječe u ljeto 2025. godine je Mario Pašalić, član Atalante, vodeće momčadi Serie A.

Iako je, dakle, Pašalić na papiru nadomak razlaza s klubom iz Bergama, trenutno je realnije da će se dvije strane dogovoriti za nastavak suradnje. Bivšem igraču Hajduka u Atalanti je lijepo. Ondje je već gotovo punih sedam godina, ima odličan status, igra redovito, a ove sezone momčad čak konkurira i za naslov prvaka Italije. Poslije 18 kola Atalanta je na vrhu s 41 bodom, koliko ima i Napoli. Slijede Inter s 40 i Lazio s 35 bodova. Transfermarkt Pašalića procjenjuje na 13 milijuna eura.

U završnih pola godine ugovora ušao je i Luka Modrić s madridskim Realom. Sada već par godina u nizu svakog ljeta priča se o budućnosti Modrića, a onda on svaki put potpiše produženje ugovora, tako da je to nešto što se ne smije prekrižiti ni ovaj put. No, činjenica jest da je s obzirom na taj status dostupan za eventualne pregovore s drugima.

Još i bolji status od Pašalića u Atalanti ima Andrej Kramarić u Hoffenheimu s kojim mu također ugovor istječe ovog ljeta. Kramarić je najbolji strijelac u povijesti tog bundesligaša, ondje ga štuju poput božanstva i čini se kako bi Andrej volio i dalje ostati u tom klubu. Tko zna, možda se ipak dogodi i jedan završni, velik transfer njegove karijere. Povratak u Dinamo? Teško.

“To ne bi imalo smisla. Ne vidim se više u HNL-u”, izjavio je nedavno na tu temu Kramarić u intervjuu za 24 sata.

Na ljeto je slobodan igrač i Ivan Rakitić, koji je s Hajdukom potpisao ugovor na godinu dana, uz opciju produženja na još jednu, baš kao i Ivan Perišić koji je iz Hajduka ljetos otišao u PSV.

Još su neki srebrni Vatreni iz Rusije nadomak isteka ugovora, i to Ante Rebić s Lecceom, Domagoj Vida s AEK-om te Milan Badelj s Genoom.

Iako je Rebić već neko vrijeme u silaznoj putanji forme, nema dileme kako bi bio ogromno pojačanje bilo kojem klubu “velike četvorke” HNL-a, ako bi se neki od njih odlučio krenuti u lov na njega. Isto tako bi i Vida te Badelj jako dobro došli Dinamu, Hajduku, Rijeci, Osijeku… Ako bi se s 35 godina poželjeli vratiti kući.

Ima tu još hrvatskih internacionalaca koji postaju dostupni – Ante Palaversa (Aberdeen), Matej Mitrović (Al Ahli), Josip Radošević (Brondby), Karlo Letica (Lausanne), Kristijan Bistrović (CSKA Moskva), Karlo Bartolec (Astana), Simon Sluga (Maccabi Tel Aviv), Maro Katinić (Sharjah)…

Isto tako, i u HNL-u se može pronaći materijala za pojačanja. Ugovor u ljeto istječe i ovim igračima: Antonio Bosec, Alen Grgić, Robert Murić (Slaven Belupo), Marko Malenica (Osijek), Lovro Majkić (Istra 1961), Robert Mudražija, Domagoj Antolić (Lokomotiva), Krešimir Krizmanić (Gorica), Bruno Goda (Rijeka), Josip Elez (Hajduk)…

Nema sumnje, kako su Dinamo, Hajduk i Rijeka krenuli “češljati” po domaćem i stranom tržištu, bit će ovo uzbudljiva 2025. godina što se transfera tiče.